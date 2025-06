Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in dieser Woche sommerlich heiß. Schon am heutigen Dienstag werden etwa in der Vorderpfalz bis zu 26 Grad Celsius erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Freitag können die Temperaturen dann gebietsweise auf bis zu 34 Grad steigen.

Am Dienstagnachmittag sind in den nördlichen Regionen einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, in den südlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad im Norden und bei bis zu 26 Grad im Süden. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen noch einmal, zunächst auf 20 und 27 Grad. Von Donnerstag an soll es überall sehr warm bis heiß werden.