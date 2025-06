Eine eigene Zeitung, ein großes Fest auf dem Hambacher Schloss und eine Veranstaltung zum Kommunismus in Trier: Für all das soll die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag zu Unrecht Steuergelder aus der Fraktionskasse genommen haben. Das wirft ihr der rheinland-pfälzische Rechnungshof in einem Prüfbericht vor. Insgesamt soll die AfD-Landtagsfraktion so gut 243.000 Euro nicht korrekt verwendet haben. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.

Jede Gruppe von Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag erhält für ihre Parlamentsarbeit je nach ihrer Größe Steuergeld. 2016 bis 2018 – um diesen Zeitraum geht es im Prüfbericht – waren im Mainzer Landtag SPD, CDU, FDP, Grüne und erstmals auch die AfD vertreten. Der rheinland-pfälzische Rechnungshof hat nun überprüft, ob die Fraktionen das Geld damals dafür ausgeben haben, wofür es eigentlich gedacht war.

Warum die AfD besonders heraussticht

Im Bericht rügt die Finanzprüfungsbehörde ausnahmslos alle Fraktionen, Fehler gemacht zu haben. Bei SPD, FDP und Grünen geht es um Summen bis zu 10.000 Euro. Die CDU-Fraktion soll immerhin fast 33.000 Euro nicht korrekt verwendet haben. Vor allem aber die AfD sticht heraus: Bei der Fraktion steht fast eine Viertelmillion falsch verwendeter Gelder im Raum.

Der Rechnungshof wirft der AfD in mehreren Fällen vor, Fraktions- und Parteiarbeit vermischt zu haben. Also mit den Geldern für die Partei geworben zu haben, statt sie für die parlamentarische Arbeit einzusetzen. So zum Beispiel bei der Fraktionszeitung mit den Namen „Blauer Max“.

i Die AfD-Landtagsabgeordneten (von links nach rechts) Peter Stuhlfauth, Damian Lohr, Jan Bollinger, Fraktionsvorsitzender, Eugen Ziegler, Ralf Schönborn und Joachim Paul lachen während der Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz in der Debatte um den jüngst vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Arne Dedert/dpa

Diese hatte die AfD-Fraktion zwischen Juni 2017 und Mai 2019 in fünf Ausgaben mit einer Auflage von jeweils 60.000 Exemplaren herausgegeben, unter anderem per Post an Haushalte. Gestaltung, Druck und Verteilung der Zeitung hatten gut 70.000 Euro gekostet. Darin soll nicht klar genug zwischen der Fraktion und der Mutterpartei unterschieden worden sein, so der Rechnungshof. Fraktions- und Parteienfinanzierung sind auch laut Verfassungsgerichtshof zur Vermeidung verdeckter Parteienfinanzierung „zwingend voneinander zu trennen“.

Das ist laut Rechnungshof auch bei der Veranstaltung „Hambach – hinauf zum Schloss“ im Juni 2018 nicht geschehen. Dort sei wiederholt für die Partei und deren Ziele geworben, nicht aber hinreichend über die Parlamentsarbeit gesprochen worden. Kosten: knapp 46.000 Euro.

Alle zahlten zurück, nur die AfD nicht

Der Rechnungshof hat im Zuge des Prüfberichts das „falsch“ ausgegebene Geld von den Landtagsfraktionen zurückgefordert. Nur die AfD ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Von den gut 243.000 Euro, die die oberste Finanzprüfungsbehörde beanstandet, überwies die AfD nur gut 60.000 Euro zurück. Der Landtag hat der Fraktion nun eine Frist bis zum 9. Juli gesetzt, die offene Summe von gut 182.000 Euro zu begleichen.

Die AfD zögert aber bislang, dieser Aufforderung nachzukommen. Der Rechnungshof greife mindestens teilweise direkt in die politische Arbeit der Fraktion ein, hieß es aus deren Reihen. Die AfD-Fraktion schloss deshalb nicht aus, rechtliche Schritte gegen einzelne Rückforderungen einzuleiten.

Gegenüber dem Rechnungshof erklärte sie auch, damals noch neu im Landesparlament und dementsprechend unerfahren gewesen zu sein – „weswegen ein großzügigerer Maßstab bei der Bewertung anzulegen sei“. Der Rechnungshof lässt diese Erklärung aber nicht gelten. Er habe die AfD-Fraktion zu Beginn der Wahlperiode ausreichend über die Regeln informiert.

Der Fraktion droht eine heftige Strafzahlung

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hat nun auch die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) eingeschaltet. Sie soll prüfen, ob es um eine unzulässige Parteienfinanzierung geht. Sollte dem so sein, könnte es für die AfD teuer werden. Bei unzulässigen Parteispenden droht nicht nur die Rückzahlung der Gelder, sondern auch eine Strafzahlung in dreifacher Höhe des Betrags. Bei der AfD wäre das mehr als eine halbe Million Euro.

So weit wird es bei den anderen Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag nicht kommen. SPD, CDU, Grüne und FDP hatten die vom Rechnungshof beanstandeten Beträge vollständig zurückgezahlt.

Wofür SPD, Grüne und FDP gerügt worden sind

Die drei regierungstragenden Fraktionen SPD, Grüne und FDP wurden etwa für ein „Halbzeitfest“ gerügt. Im November 2018 nahmen 150 Personen an der Veranstaltung im Alten Auktionshaus in Mainz teil. Solche Pressefeste könnten laut Rechnungshof zwar als eine Form der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. Aber nur, wenn sie ausreichend Bezug zur parlamentarischen Arbeit hätten. Stattdessen hätten die drei Landtagsfraktionen den Fokus auf ein „geselliges Zusammensein“ gelegt. Kostenpunkt: gut 18.000 Euro.