Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steigen in die Höhe. Erwartet werden vom Wetterdienst bis zu 38 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Hitze kommt nun richtig nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute Höchsttemperaturen von 33 bis 38 Grad. Schauer und Regen sind als Abkühlung fast ausgeschlossen, auch Wolken dürften eher die Ausnahme am Himmel bleiben. Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut DWD trocken, örtlich sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad.

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter zunächst ähnlich hochsommerlich. Im Tagesverlauf steigt dann – insbesondere im Bergland – die Gefahr einzelner Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es bleibt schwülheiß bei maximal 34 bis 38 Grad, wie der Wetterdienst mitteilte. Auch die Nacht zum Freitag wird dem DWD zufolge gebietsweise tropisch mit Tiefsttemperaturen von 23 bis 20 Grad. Gewitter und Regen können ebenfalls aufziehen.

Am Freitag bleibt es heiß mit maximal 37 Grad. Dazu scheine immer noch oft die Sonne, Gewitter könnten aber öfter auftreten, hieß es vom Wetterdienst. Das Wochenende startet dann am Samstag etwas kühler: Die Maximalwerte liegen demnach nur noch zwischen 25 und 32 Grad.