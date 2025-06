Mainz (dpa/lrs) – Erst Sonne und heißes Sommerwetter, dann Schauer und Gewitter – auf diesen Umschwung müssen sich Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einstellen.

Am Sonntag sollen die Höchstwerte auf bis zu 36 Grad ansteigen. Ab dem Nachmittag ziehen laut DWD Wolken auf und verdichten sich – ab dem Abend soll es dann häufiger zu Schauern und Gewittern kommen. Dabei sind auch Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen, wie es hieß. Auch lokale Unwetter mit Starkregen sind den Meteorologen nach möglich.

Gewitter und Regen sollen sowohl in der Nacht zum Montag als auch am Montag selbst anhalten. Nach dem Regen und den Gewittern müssen die Menschen in den beiden Bundesländern mit etwas weniger warmem Sommerwetter als noch zuvor rechnen: Bis zu 27 Grad sollen am Montag und Dienstag erreicht werden.