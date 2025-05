Am Samstag explodiert Sprengstoff in einer Scheune. Ein Mann verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe und kann bisher nur ein Motiv ausschließen.

Undenheim (dpa/lrs) – Nach einer Explosion in Undenheim südlich von Mainz sind die Hintergründe weiterhin unklar. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, sei am Explosionsort Sprengstoff gefunden worden. Wie und warum er an den Ort gelangte und explodierte, müsse noch ermittelt werden. Ein terroristischer Hintergrund könne aber ausgeschlossen werden.

Am Samstag war der Sprengstoff explodiert, als ein Mann seine Scheune ausräumen wollte. Er verletzte sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei nicht.

Bei dem sichergestellten Stoff handele es sich um die Substanz Triacetontriperoxid (TATP). Sie wurde unter anderem bei Terroranschlägen in Paris und Brüssel verwendet, Kriminelle setzen sie seit einiger Zeit aber auch für die Zerstörung von Geldautomaten ein.