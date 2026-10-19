Ein Ehepaar hilft einer jungen Frau, die brutal an einem Bahnhof in der Heide attackiert wird. Für das mutige Eingreifen gibt es jetzt einen Preis.

Berlin (dpa) – Der Preis der Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» für engagierten Einsatz gegen Verbrechen geht in diesem Jahr an mutige Männer und Frauen aus Niedersachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Verliehen wurde die Auszeichnung am Abend im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Geehrt werden damit Menschen mit Zivilcourage, die sich im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben.

Messerangriff vereitelt

So stoppte ein Ehepaar im Februar vergangenen Jahres in Hodenhagen im Heidekreis zusammen mit einem Nachbarn einen Messerangriff am Bahnhof. Die drei kamen einer 19-Jährigen zu Hilfe, die von einem Mann mit schwerer psychischer Erkrankung mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde. Der Ehemann beschimpfte den Täter lautstark und versuchte, ihn abzulenken. Der Täter stieß jedoch sein Opfer auf die Bahngleise und versperrte den Helfern den Weg.

Um die junge Frau zu retten, alarmierten die Helfer die Polizei, auch ein Nachbar griff ein. Mit einer Eisenstange bewaffnet trieb der Nachbar den Angreifer zurück. Mehrere Menschen konnten dann gemeinsam die verletzte Frau aus dem Gleisbett retten und Erste Hilfe leisten. Das Opfer wurde mit einer Notoperation vor dem Tod gerettet. Der Täter wurde nach einem Prozess in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Zwei junge Menschen hören Hilferufe und greifen ein

In Augsburg verhinderten eine junge Frau und ihr Mitbewohner im August vergangenen Jahres eine Vergewaltigung. Die Frau hörte nachts laute anhaltende Hilfeschreie und alarmierte den Mitbewohner, beide liefen auf die Straße und sahen, wie ein Mann eine Frau attackierte. Sie halfen dem Opfer und riefen einen Krankenwagen, der Mann folgte dem Täter und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Der Täter konnte festgenommen werden und später zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Mädchen zeigt internationales Notrufzeichen «Signal for Help»

Und in Trier in Rheinland-Pfalz kamen zwei junge Freundinnen im April 2025 einer Jugendlichen zu Hilfe. Sie bemerkten am Hauptbahnhof, dass die 14-Jährige von einem Mann bedrängt wurde. Als der Erwachsene die Jugendliche wegführte, sahen die beiden Freundinnen, wie das Mädchen das internationale Zeichen für «Hilfe» zeigte.

Sie griffen ein und drohten dem Mann an, die Polizei zu rufen. Dieser ließ daraufhin von dem Mädchen ab und flüchtete. Der Mann wurde kurz darauf gefasst und zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.