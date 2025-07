Fürs Meer muss man in den Süden, zum Wandern in die Berge und im Urlaub sowieso weit weg. Doch wer zu Hause bleibt, hat alles, was es zum Urlaub machen braucht, vor der Haustür. Ein paar Beispiele.

Mainz (dpa/lrs) – Verwunschene Wanderrouten, entspannende Badestellen und Städteführungen für Wissbegierige: Im Urlaub gibt es allerhand zu unternehmen. Doch was, wenn die Reise zu lang oder der Flug zu teuer ist? Rheinland-Pfalz hat für alle Urlaubswünsche etwas zu bieten. Eine Auswahl für jeden Urlaubstyp.

Kirchen, Plätze, Geschichten: Städtetrips in Rheinland-Pfalz

Wann ist eigentlich die Kirche in der Nachbarstraße entstanden? Was war früher auf dem Rathausplatz? Und was ist eigentlich die Geschichte meiner Stadt? Ein Urlaub zu Hause bietet sich dafür an, Sightseeing-Touren einfach mal in die Heimat zu verlegen.

Die meisten größeren Städte bieten Stadtführungen an, meist zu unterschiedlichen Themen oder mit Mottos. So gibt es etwa in Koblenz die Führung «Auf nächtlicher Wacht», in der bei einem abendlichen Rundgang die Geschichte der Altstadt erzählt wird. In Trier kann man «Das Geheimnis der Porta Nigra» erkunden und den Angaben zufolge live dabei sein, wenn die Porta Nigra vor Barbaren verteidigt werden muss. Infos zu Führungen gibt es meist auf den Homepages der Städte oder der Tourismusverbände.

Entspannung am weiten Blau: Urlaub am Wasser

Für einen Sprung ins kalte Wasser muss man nicht in die Ferne fahren. In Rheinland-Pfalz gibt es etwa 131 Freibäder und mehr als 60 Badegewässer. Der Tourismusverband empfiehlt unter anderem das Naturfreibad Gemünder Maar in der Eifel – ein «perfekter Anlaufpunkt für Wasserratten», schreibt er.

Weiter südlich gibt es den Altrheinsee bei Eich. «Die einst als Kiesgrube genutzte Anlage hat sich mit Grundwasser gefüllt und wurde um einen Sandstrand erweitert, sodass sich hier nun ein fast 14.000 Quadratmeter großes Naherholungsgebiet für große und kleine Schwimmer zwischen Worms und Mainz entwickelt hat», schreibt der Tourismusverband.

Wer einen Badesee bei sich in der Nähe sucht, kann im Internet auf der Seite des Tourismusverbandes oder des Landesamtes für Umwelt schauen. Dort gibt es auch Hinweise zur Qualität der Badestellen – die in Rheinland-Pfalz übrigens meist ausgezeichnet ist.

Auf und Ab: Wanderurlaub daheim

Wer es im Urlaub lieber etwas sportlicher angehen möchte, kann sich aufs Rad schwingen oder die Wanderschuhe anziehen. Denn nicht nur in den Alpen oder auf griechischen Inseln lässt es sich gut wandern, das geht auch vor der eigenen Haustür.

Bei der Wahl der schönsten Wanderwege Deutschlands des Wandermagazins sind im vergangenen Jahr zwei rheinland-pfälzische Wanderwege ausgezeichnet worden. Gewählt wurde zum einen die Grüne-Hölle-Tour Bollendorf in der Eifel. Die Wanderung ist 5,5 Kilometer lang und dauert rund zwei Stunden. Dabei wandert man durch eine Schlucht mit grün leuchtenden Felswänden.

Ausgezeichnet wurde auch der Osterspaier Langhalsweg am Romantischen Rhein. Die Route führt über 8,4 Kilometer und hat einen Aufstieg von rund 350 Metern. Er bietet steile Hänge und beste Sicht auf den Rhein.

Wer mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehhilfe unterwegs ist, kann auf die Kennzeichnung «Reisen für Alle» achten. Damit sind Routen gekennzeichnet, die barrierefrei angelegt sind. Dabei gibt es Wege rund um Seen, in Nationalparks oder auf Weinpfaden.

Freizeitpark, Spielplatz, Abenteuer: Urlaub mit Kindern

Wer in den Ferien auch Kinder zu bespaßen hat, könnte sich auf den Weg in einen Freizeitpark machen. Auch davon gibt es in Rheinland-Pfalz einige.

Einer der bekanntesten ist wohl der bisherige Holiday Park – aber Vorsicht: Ins Navi sollte man ab sofort besser Plopsaland Deutschland eingeben. Denn so heißt der Freizeitpark seit Kurzem.

Wer eher im Westen von Rheinland-Pfalz sucht, könnte zum Eifelpark fahren, auch dort warten einige Fahrgeschäfte. Wessen Kinder nicht genug von Dinos bekommen können, der ist wohl im Dinosaurierpark Teufelsschlucht an der Grenze zu Luxemburg richtig.

Im ganzen Land gibt es Wildparks, Sportparks oder Barfußpfade. Und manchmal tut es auch ein Gang zum nächsten Spielplatz – auch hier gibt es in manchen Städten besondere Attraktionen wie Wasserspielplätze. In Mainz ist direkt neben der Fußball-Arena erst kürzlich ein inklusiver Spielplatz eröffnet worden. Er macht es möglich, dass Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam spielen und Geräte nutzen können.