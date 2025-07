Hier ist die Staugefahr in Rheinland-Pfalz am größten

Mit dem Auto in den Urlaub? Wer vor dem Start die Strecke überprüft und einige Tipps beachtet, kann im Urlaub besser entspannen.

Mainz (dpa/lrs) – Nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten am Freitag auch Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland in die Sommerferien und die schulfreie Zeit. Doch mit Ferienbeginn ist meist auch die Staugefahr groß: Der ADAC Mittelrhein erwartet volle Autobahnen auch in Rheinland-Pfalz.

Stauschwerpunkte sind laut Mitteilung folgende Strecken: Die A3 zwischen Köln und Frankfurt, die A61 im Bereich Bingen und Ludwigshafen sowie die A48 und A1 in Richtung Trier. Auch rund um Mainz und Kaiserslautern, insbesondere auf der A60 und A63, sei aufgrund von Baustellen mit Staus und Verzögerungen zu rechnen.

Mittagshitze beim Fahren meiden

Auf zwei Baustellen weist der ADAC zudem besonders hin: Auf der A6 gibt es zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg erhöhte Staugefahr. Und zwischen Sembach und der Anschlussstelle Göllheim steht auf der A63 in beide Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die besten Reisetage sind laut ADAC Montag und Dienstag. Auf den Reiserouten werde es speziell am Ferienstart am Freitag und Samstag voll, aber auch Mittwoch und Donnerstag seien verkehrsreichere Tage wegen des Berufsverkehrs.

Die Experten raten zudem zu Nachtfahrten, falls möglich. Insbesondere die intensive Mittagshitze zwischen 12.00 und 15.00 Uhr sollte man meiden und nach Möglichkeit für eine Pause im Schatten nutzen.