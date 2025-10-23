Hier gab es die meisten Wohnungseinbrüche

Bei der Häufigkeit von Einbrüchen gibt es in Rheinland-Pfalz große Unterschiede. Ein Überblick nach Regionen und Städten.

Mainz (dpa/lrs) – In Pirmasens und in Speyer hat es bezogen auf die Einwohnerzahl 2024 die meisten Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz gegeben. In Pirmasens gab es mit 50 Wohnungseinbrüchen hochgerechnet 125,8 Einbrüche je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Bundeskriminalamtes hervorgeht. In Speyer waren es mit 53 Taten demnach 106,9 Einbrüche je 100.000 Einwohner.

Dahinter liegen die Städte Landau (91,3 Einbrüche je 100.000 Einwohner), Trier (87,2), Mainz (85,9) sowie die Kreise Südliche Weinstraße (92,0) und Germersheim (91,3). Am niedrigsten lagen die Zahlen im Kreis Cochem-Zell (26,0) und Kreis Südwestpfalz (41,1).

Am Sonntag (26. Oktober) ist der von der Polizei ausgerufene «Tag des Einbruchschutzes».