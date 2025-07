Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein freilaufender Hund hat in Idar-Oberstein ein abgestelltes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, biss das Tier am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mehrfach in die Radkästen eines geparkten Wagens in der Straße Atzenbach im Ortsteil Tiefenstein.

Zeugen beschrieben den Hund als weiß und mittelgroß. Er sei herrenlos durch die Straßen gezogen und habe aus bislang ungeklärtem Grund zunächst laut bellend auf das Fahrzeug reagiert, bevor er es beschädigt habe. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort oder Halter des Hundes.