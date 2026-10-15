Wetter
Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz
Die nächsten Tage wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchmischt. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Der Herbst hält in den nächsten Tagen mit durchwachsenem Wetter Einzug. Das Wochenende bringt gebietsweise Regen und teils dichte Wolken.

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Offenbach am Main (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den nächsten Tagen durchwachsenes Wetter. Heute ist es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach anfangs zähem Nebel meist heiter. Zeitweise zieht dichtere Schleierbewölkung durch die Region. Es bleibt trocken, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad.

Ähnlich startet der Freitag bei etwas höheren Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, ist es heiter bis wolkig. Am Nachmittag ziehen von Westen dichte Wolken auf. Zum Abend ist laut Vorhersage in der Eifel erster Regen möglich, sonst bleibt es aber weitgehend trocken, wie der DWD mitteilte.

Am Samstag könnte es gebietsweise regnen, danach lockert das Wetter aber wieder auf. Es wird laut DWD deutlich kühler als an den Vortagen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. In Gipfellagen weht sowohl am Samstag als auch am Sonntag böig auffrischender Wind. Der Sonntag wird zudem überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Am Sonntagnachmittag soll es gebietsweise regnen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 8 und 12 Grad.

© dpa-infocom, dpa:261015-930-842158/1

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