Herbstresidenz: Was TV-Show im Pflegeheim bewirkt

„Herbstresidenz“ ist der Titel einer besonderen Pflege-Doku, die derzeit bei Vox zu sehen ist: Der Koblenzer Schauspieler André Dietz und Fernsehkoch Tim Mälzer sind in einem Pflegeheim an der Mosel zu Gast. Und dort hat sich etwas verändert.

Diese Fernsehsendung bewegt Deutschland: Mit dem Vierteiler „Herbstresidenz“ zeigt Vox derzeit, wie das Leben in einem Pflegeheim an der Mosel umgekrempelt wurde. Der TV-Koch Tim Mälzer und der Koblenzer Schauspieler André Dietz haben dafür Partner in Bernkastel-Kues gefunden. Was zum Auftakt zu sehen war, ging direkt ans Herz – sowohl auf fröhliche wie auch auf traurige Art.

In den Pflegeheimen muss sich etwas tun, damit Seniorinnen und Senioren dort ein erfülltes Leben haben. Das wurde bereits in der ersten Folge von „Herbstresidenz“ klar. Im Anschluss gab es bei „Stern TV“ direkt Einblick in die heutige Situation in Bernkastel-Kues. Kurz gesagt: Die Lage hat sich deutlich verbessert.

i André Dietz mit Akteuren der Pflege-Doku in Bernkastel-Kues Guido Engels/RTL

Junge Menschen mit Behinderung, die zu Alltagshelfern ausgebildet werden, kamen während der Dreharbeiten ins Haus. Sie übernehmen seitdem Aufgaben, für die dem Pflegepersonal sonst die Zeit fehlt. Sie sind da, um sich intensiver um die Senioren zu kümmern.

Wie viel die Arbeit der jungen Azubis mit den älteren Menschen bewirkt hat, war keineswegs selbstverständlich. Auch die Expertinnen aus der Pflege sind beeindruckt. „Der Zugang zu dementen Bewohnern ist erstaunlich gewesen“, berichtet beispielsweise Heimleiter Manfred Kappes. Überhaupt wird deutlich, dass gerade die offene Art der frischgebackenen Alltagshelfer eine Bereicherung ist. Denn die jungen Leute hatten, in den Worten von Tim Mälzer gesprochen, „überhaupt keine Hemmschwelle“.

Und noch eine positive Beobachtung haben die Fachleute im Pflegeheim gemacht. Pflegedienstleiterin Anja Thomas berichtet: „Wir haben festgestellt, dass in der Zeit, in der das Projekt hier stattgefunden hat, die Bewohner viel weniger Bedarfsmedikamente bekommen haben.“ Auch für die jungen Azubis war die Zeit ein wichtiger Schritt in ihrem Leben. Fünf von ihnen sind auch nach den Dreharbeiten in der Einrichtung tätig.

Wie das 90 Tage dauernde Projekt verlaufen ist, zeigen noch drei weitere Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Vox.