Auf das sommerliche Wetter folgen Regen und fallende Temperaturen. So stehen die Chancen für trockene Abschnitte.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage bringen viele Wolken und etwas Regen. Heute soll das Wetter laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und wenig bewölkt werden. Später können mehr Wolken dazukommen, die auch teils böigen Wind mit sich bringen. Es werden bis zu 24 Grad vorausgesagt.

Der Freitag startet der Vorhersage zufolge mit Regen und Wolken. Die können sich laut DWD im Laufe des Tages etwas auflösen, Schauer sind aber auch am späteren Tag noch möglich. Es soll etwas frischer werden, die Höchsttemperaturen sollen zwischen 17 und 21 Grad liegen.

Am Samstag können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einen meist trockenen, aber auch wolkenreichen Tag erwarten. Dabei sind laut den Vorhersagen des DWD teils starke Windböen möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 20 und 25 Grad, im Bergland bis 18 Grad.

Am Sonntag erwartet die Menschen herbstliches Wetter. Es wird laut DWD stark bewölkt und regnerisch. Später können sich die Wolken etwas auflösen. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht die 20 Grad.