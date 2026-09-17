Vorhersage
Herbstlicher Wetterausblick in den kommenden Tagen
Wetter in Rheinland-Pfalz
Die kommenden Tage werden regnerisch. (Symbolbild)
Thomas Frey. DPA

Auf das sommerliche Wetter folgen Regen und fallende Temperaturen. So stehen die Chancen für trockene Abschnitte.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage bringen viele Wolken und etwas Regen. Heute soll das Wetter laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und wenig bewölkt werden. Später können mehr Wolken dazukommen, die auch teils böigen Wind mit sich bringen. Es werden bis zu 24 Grad vorausgesagt.

Der Freitag startet der Vorhersage zufolge mit Regen und Wolken. Die können sich laut DWD im Laufe des Tages etwas auflösen, Schauer sind aber auch am späteren Tag noch möglich. Es soll etwas frischer werden, die Höchsttemperaturen sollen zwischen 17 und 21 Grad liegen.

Am Samstag können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einen meist trockenen, aber auch wolkenreichen Tag erwarten. Dabei sind laut den Vorhersagen des DWD teils starke Windböen möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 20 und 25 Grad, im Bergland bis 18 Grad.

Am Sonntag erwartet die Menschen herbstliches Wetter. Es wird laut DWD stark bewölkt und regnerisch. Später können sich die Wolken etwas auflösen. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht die 20 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-697899/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten