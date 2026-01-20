Rheinland-Pfalz setzt neuerdings auf nächtliche Luftrettung: Seit Januar ist „Christoph 77“ rund um die Uhr von Mainz aus einsatzbereit. Bei unseren Nachbarn in Hessen ist ein 24/7-Betrieb schon länger etabliert – davon hat auch RLP profitiert.
Von Mainz aus steigen Luftretter seit Anfang des Jahres auch in der Nacht mit dem Rettungshubschrauber auf, um in medizinischen Notfällen schnell zur Stelle zu sein: Der von der ADAC-Luftrettung betriebene, in Mainz beheimatete „Christoph 77“ darf seit fast drei Wochen rund um die Uhr starten.