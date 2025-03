Der Bundestag hat den Weg frei gemacht für Milliarden neue Schulden. Auch Rheinland-Pfalz wird davon profitieren. Doch wie kommt das Geld in Schulen, Straßen und Unis an?

Der Deutsche Bundestag hat am Dienstag eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen, um Hunderte Milliarden neuer Schulden zu ermöglichen. Dafür war eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament nötig. CDU/CSU, SPD und die Grünen stimmten einer Lockerung der Schuldenbremse zu. Scharfe Kritik kam in der Debatte von FDP, AfD, BSW und der Linken.

Die neue Bundesregierung wird künftig für Verteidigungsausgaben und Zivilschutz unbegrenzt Kredite aufnehmen dürfen. Für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur wie Brücken, Straßen und Schulen gibt es einen 500 Milliarden Euro großen Sondertopf, der ebenfalls über Kredite finanziert werden soll. Ein Fünftel davon soll in den Klimaschutz fließen. Am Freitag muss der Bundesrat der Grundgesetzänderung noch zustimmen.

500 Millionen Euro jährlich für Rheinland-Pfalz

Auch die Bundesländer sollen künftig mehr Spielraum erhalten. Bislang durften sie keine neuen Schulden aufnehmen, nun soll dies in kleinem Rahmen wieder möglich sein. Die Länder profitieren zusätzlich von 100 Milliarden aus dem Investitionssondertopf. Für Rheinland-Pfalz wird dies voraussichtlich 500 Millionen Euro jährlich in den kommenden zehn Jahren bedeuten.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sagte am Dienstag im Bundestag, dies helfe den Ländern, in Kitas, Hochschulen und Straßen zu investieren. Als Beispiel nannte Schweitzer auch große Brücken, die nicht mal eben so aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden könnten. Schweitzer versprach, sich eng mit den Städten und Gemeinden abzustimmen, damit das Geld auch dort ankomme.

Tatsächlich ist der Sanierungs- und Investitionsstau in Rheinland-Pfalz enorm. Darauf weist der Landesrechnungshof in seinem jährlichen Bericht regelmäßig hin. Jüngstes Beispiel: Die Rechnungsprüfer schätzen, dass in den kommenden Jahren mehr als 300 Millionen Euro nötig sind, um den Sanierungsstau an der Universität Trier zu beheben. An anderen Unis ist die Summe noch höher.

In Rheinland-Pfalz mangele es aber nicht am Geld, kritisiert der Bund der Steuerzahler (BdSt). Was nutzten neue Schulden, wenn die Landesregierung es schon aktuell nicht schaffe, das umzusetzen, was sie selbst plant, fragt deren Geschäftsführer René Quante. „Von 2014 bis 2024 hat die Landesregierung ihre eigenen Planansätze für Investitionen deutlich verfehlt.“ Die Ampel konnte also nicht das auf die Straße bringen, was sie sich selbst in den Haushalt geschrieben hatte.

„Nonsens.“

Dass wichtige Investitionen an Verschuldungsmöglichkeiten scheitern, sieht der Steuerzahlerbund nicht so.

Und die Ampel-Landesregierung gibt im Vergleich viel weniger für Investitionen aus als andere Bundesländer. Rheinland-Pfalz liegt bei der Investitionsquote mit 5,3 Prozent 2024 erneut auf dem letzten Platz. Andere Flächenländer investieren 11 Prozent. Dass wichtige Investitionen an Verschuldungsmöglichkeiten scheitern, bezeichnet der Steuerzahlerbund als „Nonsens“. Es fehle schlicht an Planungs- und Baukapazitäten. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) scheitere regelmäßig daran, das Straßennetz in Rheinland-Pfalz in einem guten Zustand zu erhalten, so Quante.

Rechnungshof-Kritik am LBM

Dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) das Straßennetz nicht gut auf Stand halte, hatte auch der Rechnungshof dem Trierer LBM im vergangenen Jahr bescheinigt. Die Behörde habe etwa die Pflege und Unterhaltung der Brücken vernachlässigt, was zu Rissen und weiteren Schäden geführt habe, die wiederum teure Sanierungen zur Folge hätten. Schon damals lag es nicht am fehlenden Geld. Die Aufgaben des LBM seien größer als das, was er abarbeiten könne, so der Rechnungshof. Es brauche ausreichend Personal, um die Bauprojekte zu realisieren. Mit dem frischen Geld werden die Aufgaben für die Landesbehörden noch größer werden. seb