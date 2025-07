Offenbach (dpa/lhe) - Höhepunkt der Hitzewelle im Saarland: Als vorläufiger Spitzenwert wurden am Mittwoch an der Wetterstation in Saarbrücken-Burbach 38,9 Grad gemessen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Abend sagte. Das sei der bislang höchste Wert dieses Jahres für das Saarland.

Ein Rekordwert wurde damit allerdings nicht erreicht. Der bisher höchste Wert im Saarland lag bei 40,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Neunkirchen-Wellesweiler. Vorläufige Werte müssen noch überprüft werden.

Der DWD wertete die Temperaturen in dieser Woche als «bezüglich der Spitzenwerte außergewöhnlich intensive und ungewöhnlich frühe Hitzewelle». Das Ende steht aber bereits bevor: Für diesen Donnerstag haben die Meteorologen für Rheinland-Pfalz und das Saarland Schauer und einzelne Gewitter vorhergesagt. Mit Höchstwerten von 24 bis 28 Grad soll es deutlich kühler werden.