Nelson Weiper steht überraschend nicht im Pokal-Kader der Mainzer in Dresden. Es kann gut sein, dass das 20 Jahre alte Sturmtalent den Verein noch verlässt.

Dresden (dpa/lrs) - Christian Heidel schließt einen Abgang von Youngster Nelson Weiper beim FSV Mainz 05 nicht aus. Der 20 Jahre alte Stürmer fehlte im DFB-Pokalspiel des Fußball-Bundesligisten bei Dynamo Dresden. «Ich will das gar nicht ausschließen, muss ich klar sagen. Aber ich weiß es nicht», sagte Heidel dem Pay-TV-Sender «Sky».

Weipers Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus, bislang wollte der U21-Vize-Europameister seinen Kontrakt nicht verlängern. Man sei im Gespräch mit Weiper, aber es stehe nicht fest, was seine Zukunft betreffe. «Momentan sind wir in einer Diskussion. Ich glaube, die ist nicht gerade zuträglich, dass man heute hier eine gute Leistung bringen kann», erklärte Heidel das Fehlen Weipers im Kader der 05er. Das habe aber «überhaupt nichts zu bedeuten, was morgen oder übermorgen passiert», so Heidel (62) weiter.

Weiper solle den Kopf freibekommen, «dann trifft er eine Entscheidung. Und deswegen ist bei uns die Entscheidung gefallen, dass er heute nicht dabei ist», sagte der Mainzer Vorstand weiter. «Wir haben noch zwei Wochen Zeit und dann schauen wir, wie es ausgeht.»

Coach setzt auf andere Spieler

Trainer Bo Henriksen hatte vor dem Anpfiff der Partie in der sächsischen Landeshauptstadt von einer «Vereinsentscheidung» aufgrund von Weipers Vertragssituation gesprochen. Der Fokus müsse auf der Mannschaft sein, deswegen spiele der Angreifer nicht, sagte der 50-jährige Däne.

Das Wichtigste sei für ihn der Einzug in die nächste Pokalrunde. «Ich spiele mit den Spielern, die zu 100 Prozent bei diesem Verein sind. Wir müssen sehen, was mit dem Spieler die nächsten zwei Wochen passiert», meinte Henriksen.