RLP-Sprecherin über Debatte „Hebamme zu sein ist ein Beruf und kein Hobby“ 15.11.2025, 06:00 Uhr

i Aileen Keller hat den Wunsch Hebamme zu werden, seit sie am Probetag ihres Freiwelligen Sozialen Jahrs am ersten Tag eine Geburt im Kreißsaal miterleben durfte. Heute ist sie Bundessprecherin der JuWeHen des Deutschen Hebammenverbands und hat vor kurzem ihr Studium in Ludwigshafen abgeschlossen. Aileen Keller

In einer Zeit, in der fast die Hälfte aller Hebammen ans Aufhören denken, hat Aileen Keller ihr Studium abgeschlossen. Als Sprecherin für junge Hebammen in RLP weiß sie: Ihre Kolleginnen sind überlastet, vermissen Anerkennung – und mehr Geld.

In Rheinland-Pfalz arbeiten gerade schätzungsweise 1200 Hebammen. Was aber, wenn es künftig nur noch 670 Geburtshelferinnen und -helfer gäbe? Kliniken müssten Familien in großer Zahl abweisen, Anfahrtswege für werdende Mütter würden länger werden, Geburtsvorbereitungskurse wegfallen.







