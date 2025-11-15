„Hebamme zu sein ist ein Beruf und kein Hobby“

In einer Zeit, in der fast die Hälfte aller Hebammen ans Aufhören denken, hat Aileen Keller ihr Studium abgeschlossen. Als Sprecherin für junge Hebammen in RLP weiß sie: Ihre Kolleginnen sind überlastet, vermissen Anerkennung – und mehr Geld.
In Rheinland-Pfalz arbeiten gerade schätzungsweise 1200 Hebammen. Was aber, wenn es künftig nur noch 670 Geburtshelferinnen und -helfer gäbe? Kliniken müssten Familien in großer Zahl abweisen, Anfahrtswege für werdende Mütter würden länger werden, Geburtsvorbereitungskurse wegfallen.