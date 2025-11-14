Feuern, feiern, frieren: Wie Daaden nachwirkt

Zehntausende Rekruten sind seit 1957 am Stegskopf auf Manöver gegangen. Der Truppenübungsplatz ist den jungen Soldaten nicht nur als Gefrierschrank im hohen Westerwald in Erinnerung geblieben. Wir haben Anekdoten rund um Daaden gesammelt.
Lesezeit 5 Minuten
Für Außenstehende wirkt der Lageralltag am Stegskopf manchmal reichlich skurril. Auch im Rückblick muss Georg Kaster manchmal über seine Zeit in der Truppe schmunzeln. 1990 rückt der „Jäger“ mit Trompete zum „authentischen Leben“ am Truppenübungsplatz Daaden an.