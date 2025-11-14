Prozessfortsetzung in Koblenz Bei Verfolgungsjagd in Diez Loch in Tank geschossen? 14.11.2025, 15:50 Uhr

i Der Prozess um eine wohl filmreife Verfolgungsjagd in Diez ist in Koblenz am Landgericht fortgesetzt worden. (Symbolfoto) Arne Dedert/dpa

Der Prozess um eine nächtliche Verfolgungsjagd in Diez ist am Landgericht Koblenz fortgesetzt worden. Wieder waren fast die gesamten Zuschauerbänke besetzt.

Der Prozess um die wohl filmreife Verfolgungsjagd mitten in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) Ende Mai dieses Jahres ist am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. Zwei Cousins (52 und 38) sitzen dort bekanntlich seit Anfang November auf der Anklagebank, den Männern werden versuchter Totschlag und vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.







Artikel teilen

Artikel teilen