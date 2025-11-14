Späte Ministeriumsauskunft Disziplinarverfahren gegen Jürgen Pföhler zieht sich 14.11.2025, 15:07 Uhr

i Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat kürzlich die Entscheidung bestätigt, den früheren Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler (CDU) wegen Versäumnissen während der Flutkatastrophe im Juli 2021 nicht anzuklagen. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, wurden Beschwerden von Flutopfern gegen die Einstellung der Ermittlungen als unbegründet zurückgewiesen. Unabhängig davon läuft noch ein Disziplinarverfahren gegen den Ex-Ahr-Landrat. Arne Dedert/dpa

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler sind bekanntlich eingestellt. Doch gegen Jürgen Pföhler (CDU) läuft auch noch ein Disziplinarverfahren. Wie ist der Stand?

Hat Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) im gegen ihn laufenden Disziplinarverfahren zu den Vorwürfen des Mainzer Innenministeriums Stellung genommen? Und wie ist der Stand des Disziplinarverfahrens? Das waren zwei Fragen, die unsere Zeitung Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in der Landespressekonferenz stellte.







