Disziplinarverfahren gegen Jürgen Pföhler zieht sich

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler sind bekanntlich eingestellt. Doch gegen Jürgen Pföhler (CDU) läuft auch noch ein Disziplinarverfahren. Wie ist der Stand?
Lesezeit 1 Minute
Hat Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) im gegen ihn laufenden Disziplinarverfahren zu den Vorwürfen des Mainzer Innenministeriums Stellung genommen? Und wie ist der Stand des Disziplinarverfahrens? Das waren zwei Fragen, die unsere Zeitung Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in der Landespressekonferenz stellte.