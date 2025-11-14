Auch 2025 hohe Gema-Gebühren Ist der neue Weihnachtsmarkt-Tarif die Lösung? 14.11.2025, 15:00 Uhr

i 2024 wurde auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt protestiert, weil der klingende Adventskalender stumm bleiben musste. Grund waren die zu hohen Gema-Gebühren (Archiv). Sascha Ditscher

Weihnachtsmärkte ohne Chöre und moderne Weihnachtshits? Klingt wenig stimmungsvoll, könnte allerdings auch in diesem Jahr vielerorts wieder der Fall sein. Und das trotz des neuen Gema-Tarifs. Wo und warum die Gebühren nach wie vor untragbar sind.

Hübsch geschmückte Buden, leckerer Glühwein und der Geruch von gebrannten Mandeln in der Luft: All das gehört einfach zur Weihnachtsmarkt-Atmosphäre dazu – genau wie die Musik. Aufgrund zu hoher Gema-Gebühren musste im vergangenen Jahr allerdings vielerorts auf „Last Christmas“, „Jingle Bells“ und Co.







