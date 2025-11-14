„Die Hand im Handwerk bleibt!“

Die Transformation der Arbeitswelt schreitet voran. Als „Exzellenz Center“ beteiligt sich die Handwerkskammer Koblenz am internationalen Austausch zur beruflichen Bildung. Unser Gastautor, Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich, nennt konkrete Aufgaben.
Der Bedarf an qualifiziert ausgebildeten Menschen wächst weltweit. Um die Beschäftigungsfähigkeit in einer global wachsenden Bevölkerung zu sichern und den sich stark wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, müssen Bildungsmodelle überdacht und weiterentwickelt werden.