Rauchvergiftung
Hausbewohnerin bei Brand in Ellweiler verletzt
Feuerwehreinsatz
Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

In Ellweiler bricht in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Die Bewohnerin kommt mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

Lesezeit 1 Minute

Ellweiler (dpa/lrs) – Bei einem Hausbrand in Ellweiler im Landkreis Birkenfeld ist eine Bewohnerin verletzt worden. Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach am Nachmittag gegen 16.40 Uhr in der Hauptstraße aus. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden, das Haus ist nach Polizeiangaben derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei. Die Hauptstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-132675/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten