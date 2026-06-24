Generalsanierung rechter Rhein DB will Ersatzhaltestellen gut auffindbar machen Cordula Sailer-Röttgers 24.06.2026, 06:00 Uhr

i Bald beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer. Für die Bauphase richtet die DB einen Schienenersatzverkehr ein. Die Haltestellen dafür stellt sie nun auf und schildert sie entsprechend aus. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Vom 10. Juli an wird die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Bonn am rechten Rheinufer generalsaniert. Züge fahren in dieser Zeit keine, die DB setzt dafür Busse ein. So richtet die Bahn die Ersatzhaltestellen ein – und macht sie auffindbar.

Keine drei Wochen mehr, dann heißt es für viele Bahnreisende und Pendler am rechten Rheinufer: umsteigen auf den Bus. Am 10. Juli beginnt die Deutsche Bahn (DB) mit der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Dafür wird die rund 160 Kilometer lange Trasse für fünf Monate voll gesperrt.







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