Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen eines Brandes können 26 Menschen zunächst nicht mehr in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern wohnen. 24 Bewohner und Bewohnerinnen seien beim Brand in der Nacht von Freitag auf Samstag in dem Haus gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Alle konnten das Gebäude demnach unverletzt und rechtzeitig verlassen. Gemeldet seien dort 26 Menschen.

Da die Strom- und Gaszufuhr zu dem Gebäude unterbrochen werden musste, ist das Haus aktuell nicht bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Für einen Teil der Bewohner seien Notunterkünfte organisiert worden.

Bewohner hatten in der Nacht eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Die Ursache des Brandes sei noch unklar und die Polizei ermittle. Der Schaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro.