Ulrich Lautenschläger erklärt Chancen und Risiken: Was die Zukunft der Loreley bringt Stefan Schalles 16.09.2026, 07:00 Uhr

i Ulrich Lautenschläger, Geschäftsführer der Loreley Venue Management GmbH, ist als Pächter der Freilichtbühne seit 2009 für deren kulturelle Geschicke verantwortlich. Wo sieht er künftige Potenziale, wo problematische Entwicklungen? Enya Scherzer

Die Jubiläumssaison zu 50 Jahren Loreley-Konzerte ist seit Kurzem Geschichte, der Moment günstig, um mit Pächter Ulrich Lautenschläger in die Zukunft zu blicken. Ein Gespräch über geplante Projekte, steigende Kosten und klimatische Herausforderungen.

Die Loreley gehört mit ihrer pittoresken Lage über dem Rhein zu den schönsten Konzertbühnen Europas. Dass der Mythos allerdings keine Garantie ist für eine erfolgreiche Zukunft, die Herausforderungen trotz klangvoller Geschichte sportlich bleiben, verdeutlicht Pächter Ulrich Lautenschläger im Gespräch mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen