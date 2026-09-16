Die Jubiläumssaison zu 50 Jahren Loreley-Konzerte ist seit Kurzem Geschichte, der Moment günstig, um mit Pächter Ulrich Lautenschläger in die Zukunft zu blicken. Ein Gespräch über geplante Projekte, steigende Kosten und klimatische Herausforderungen.
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Die Loreley gehört mit ihrer pittoresken Lage über dem Rhein zu den schönsten Konzertbühnen Europas. Dass der Mythos allerdings keine Garantie ist für eine erfolgreiche Zukunft, die Herausforderungen trotz klangvoller Geschichte sportlich bleiben, verdeutlicht Pächter Ulrich Lautenschläger im Gespräch mit unserer Zeitung.