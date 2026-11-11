Was als schöner Anlass gedacht war, eskaliert im Netz: nach einem Facebook-Post zur Geburt des 500. Babys gehen an einem Krankenhaus der Leitung zufolge schlimme Kommentare ein.

Dernbach (dpa/lrs) – Freude über das 500. Baby des Jahres ist am Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach (Westerwaldkreis) der Klinikleitung zufolge in einen massiven Shitstorm umgeschlagen. Unter einem Facebook-Beitrag häuften sich einer Sprecherin zufolge binnen weniger Stunden Tausende Kommentare mit rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen. Sie richteten sich nach Angaben des Krankenhauses gegen die muslimische Familie und eine auf dem Foto zu sehende Ärztin. Teilweise sei zu «Hetze» aufgerufen worden.

«Wir waren von dieser Entwicklung zutiefst schockiert», teilte das zur Alexianer-Gruppe gehörende Krankenhaus mit. Den Beitrag hatte die Klinik am vergangenen Donnerstag veröffentlicht, um die Geburt des 500. Babys zu feiern. «Der Beitrag sollte ein schöner Anlass sein, die Freude über dieses besondere Ereignis mit der Öffentlichkeit zu teilen.»

Ein Foto als Botschaft

Um Familie und Beschäftigte zu schützen, deaktivierte das Krankenhaus nach eigenen Angaben die Kommentarfunktion und begann, rassistische Kommentare zu löschen. Aufrufe zu Hass und Hetze habe die Leitung «nach Rücksprache mit unserer Rechtsabteilung der Polizei übergeben».

Zu Wochenbeginn setzte die Klinik ein weiteres Zeichen. Auf Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versammelten sich Kolleginnen und Kollegen vor dem Krankenhaus am Montag für ein gemeinsames Foto. Die Botschaft lautete: «Wir stehen zusammen. Für Menschlichkeit. Für Vielfalt. Gegen Rassismus.» Auch unter diesem Beitrag blieb die Kommentarfunktion vorsorglich geschlossen. Über den Fall hatte zuvor der SWR berichtet.