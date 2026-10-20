Kriminalität
Handel mit Betäubungsmitteln – 34-Jähriger festgenommen
Polizei Rheinland-Pfalz
Der Mann kam in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Bei einem Mann in der Südpfalz hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung verschiedene Drogen und verschreibungspflichtige Tabletten gefunden. Der 34-Jährige kam ins Gefängnis.

Landau (dpa/lrs) – Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 34-Jährigen aus der Südpfalz sind rund 700 Gramm Amphetamin, 40 Gramm Cannabiserzeugnisse und 85 verschreibungspflichtige Tabletten sichergestellt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Landau in der Pfalz mit. Der Mann hatte bereits zuvor unter dem Verdacht gestanden, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln. Der 34-Jährige sei vorläufig festgenommen worden und danach in Untersuchungshaft gekommen.

© dpa-infocom, dpa:261020-930-865109/1

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