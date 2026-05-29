Tausende Menschen, mutige Redner und Schwarz-Rot-Gold auf dem Schlossberg: Das Hambacher Fest prägt die deutsche Demokratie bis heute.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Das Hambacher Fest gilt als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte. Vom 27. bis 29. Mai 1832 versammelten sich auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße in der damaligen bayerischen Pfalz rund 25.000 bis 30.000 Menschen. Sie forderten nationale Einheit, politische Mitbestimmung sowie Freiheitsrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Schwarz-Rot-Gold wurde dabei zum Symbol der Demokratiebewegung.

Organisiert wurde das Fest unter anderem von den Journalisten und Publizisten Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Georg August Wirth. Die Teilnehmer wandten sich gegen Zensur, Fürstenherrschaft und politische Unterdrückung im Deutschen Bund. Redner verlangten ein geeintes und freiheitliches Deutschland sowie ein solidarisches Europa. Die Beteiligung zahlreicher Frauen galt als außergewöhnlich für die damalige Zeit.

Symbol für Freiheit, Bürgerrechte und demokratischen Aufbruch

Das Hambacher Fest zählt zu den ersten großen politischen Massenkundgebungen in Deutschland. Historiker sehen darin einen wichtigen Schritt auf dem langen Weg zur parlamentarischen Demokratie. Die Organisatoren wurden nach dem Fest von den Behörden verfolgt.

Bis heute gilt Hambach als Symbol für Freiheit, Bürgerrechte und demokratischen Aufbruch. Das Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz ist ein zentraler Erinnerungsort der deutschen Demokratiegeschichte.

Jubiläen des Festes werden regelmäßig mit Feiern, Diskussionen und kulturellen Veranstaltungen begangen. In Reden wird häufig auf die Aktualität der Forderungen von 1832 verwiesen – etwa angesichts von Bedrohungen für Demokratie und Frieden in Europa.