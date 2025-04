Saulheim (dpa/lrs) – Ein angeblicher Knochenfund hat im Landkreis Alzey-Worms einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach eigenen Angaben wurden der Polizei bereits am Freitag Knochen in der Nähe der Bahngleise in Saulheim gemeldet. Vor Ort hätten sich die Skelettteile glücklicherweise als Halloween-Dekoration herausgestellt. Die Polizei entsorgte diese, um weitere Missverstände zu vermeiden, hieß es.

