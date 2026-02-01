Markus Dietze inszeniert Massenets Oper als intime Gegenwartserfahrung – mit starker Personenführung, Puppenspiel und Videoprojektionen. Die Verlegung in die 1980er-Jahre öffnet den Blick auf ein zeitloses Drama zwischen Nähe, Pflicht und Verzicht.
Lesezeit 4 Minuten
Die jetzt bei ihrer Premiere vom Publikum gefeierte Koblenzer Neuproduktion der Oper „Werther“ von Jules Massenet nach dem Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe hat viele bemerkenswerte Momente – vor allem aber einen besonderen, im Hintergrund wirkenden roten Faden.