Opernpremiere in Koblenz Intimität statt Pathos: Neuer „Werther“ in Koblenz Claus Ambrosius 01.02.2026, 14:32 Uhr

i Das Ende von "Werther" erlebt man im Koblenzer Theaterzelt in verschiedenen Ebenen - auch in erschütternden Nahaufnahmen per Videoprojektion, hier mit Danielle Rohr und Piotr Gryniewicki. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Markus Dietze inszeniert Massenets Oper als intime Gegenwartserfahrung – mit starker Personenführung, Puppenspiel und Videoprojektionen. Die Verlegung in die 1980er-Jahre öffnet den Blick auf ein zeitloses Drama zwischen Nähe, Pflicht und Verzicht.

Die jetzt bei ihrer Premiere vom Publikum gefeierte Koblenzer Neuproduktion der Oper „Werther“ von Jules Massenet nach dem Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe hat viele bemerkenswerte Momente – vor allem aber einen besonderen, im Hintergrund wirkenden roten Faden.







