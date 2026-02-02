Ein Gutachten im Auftrag der Freien Wähler sieht den Anfangsverdacht der Untreue. Die Partei geht deshalb nun rechtlich gegen die Landesregierung vor. Die Staatsanwaltschaft prüft.
Im Fall der umstrittenen Sonderurlaube für SPD-Spitzenbeamte haben die Freien Wähler Strafanzeige gegen die rheinland-pfälzische Landesregierung bei der Staatsanwaltschaft Mainz erstattet. Das teilte die Partei jetzt mit. Die Freien Wähler werfen der Landesregierung vor, durch die Sonderurlaube Gelder veruntreut zu haben.