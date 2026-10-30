Glasperlenspiel bringen eine neue Platte raus: Warum das Duo davor gleich zwei fertige Alben in den Müll warf und wie koreanische Popkultur für neue Inspiration sorgte.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Neustart für Glasperlenspiel: Nach acht Jahren ohne eine Albumveröffentlichung und zwei verworfenen Platten meldet sich das Duo mit dem neuen Album «GPS 26» zurück. Die lange Auszeit sei auf Zweifel an der musikalischen Ausrichtung und auf veränderte Marktbedingungen zurückzuführen, sagten Sängerin Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR1. und Radio Regenbogen.

«In diesen acht Jahren ist schon viel passiert, wir haben auch viel Musik geschrieben, aber wir haben es nicht gefühlt», sagte Sänger und Keyboarder Grunenberg im Interview mit der Moderatorin Miriam Audrey Hannah. Unter anderem sei während der Corona-Pandemie ein komplettes Album entstanden, das letztlich verworfen worden sei: «Diesen Gefühls-Vibe, den wir in der Corona-Zeit hatten, wollen wir nicht auf eine Platte packen.»

Produktion des neuen Albums in Südkorea

Zudem habe der Druck des Streaming-Zeitalters, kontinuierlich einzelne Titel statt ganzer Alben zu veröffentlichen, für Verunsicherung gesorgt. «Da haben wir uns selber auch ein bisschen verloren und wussten gar nicht, ob wir überhaupt ein Album machen sollen», so Grunenberg. Erst nach längerer Zeit sei das Bedürfnis zurückgekehrt, wieder ein zusammenhängendes Werk zu produzieren.

Musikalisch und konzeptionell holte sich das Duo für die neue Platte unter anderem Anregungen in Asien. Für die Produktion reisten Niemczyk und Grunenberg nach Seoul, um sich von der dortigen Clubkultur und dem K-Pop inspirieren zu lassen. Das Album «GPS 26» soll neben den digitalen Plattformen auch als physisches Smart-Musikalbum mit NFC-Technologie erscheinen, um Fans wieder ein haptisches Sammelerlebnis zu bieten.