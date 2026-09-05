DFB-Pokal
Gutes Pokal-Los für Elversberg – Mainz und FCK müssen reisen
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Die Teams aus Rheinland-Pfalz müssen im DFB-Pokal reisen. (Archivbild)
Soeren Stache. DPA

Während die Saarländer Heimvorteil genießen, muss das Duo aus Rheinland-Pfalz auf Reisen gehen.

Dortmund (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat ein machbares Los für die zweite Runde im DFB-Pokal erwischt. Die Saarländer empfangen vor heimischer Kulisse den Zweitligisten SV Darmstadt 98. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Vertreter aus Rheinland-Pfalz müssen dagegen auswärts antreten. Bundesligist FSV Mainz 05 reist zum Zweitligisten VfL Bochum. Der 1. FC Kaiserslautern fordert in einem Zweitligaduell Hannover 96 heraus. Spieltermine sind der 27./28. Oktober.

© dpa-infocom, dpa:260905-930-638828/1

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