Während die Saarländer Heimvorteil genießen, muss das Duo aus Rheinland-Pfalz auf Reisen gehen.

Dortmund (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat ein machbares Los für die zweite Runde im DFB-Pokal erwischt. Die Saarländer empfangen vor heimischer Kulisse den Zweitligisten SV Darmstadt 98. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Vertreter aus Rheinland-Pfalz müssen dagegen auswärts antreten. Bundesligist FSV Mainz 05 reist zum Zweitligisten VfL Bochum. Der 1. FC Kaiserslautern fordert in einem Zweitligaduell Hannover 96 heraus. Spieltermine sind der 27./28. Oktober.