Wein-Ernte
Gutes Lese-Wetter – Rotweine sind Gewinner des Jahrgangs
Hauptweinlese
Rotweine gehören zu den Gewinnern des Jahrgans 2026.
Philipp von Ditfurth. DPA

Kein kräftiger Regen in Sicht. Optimales Wetter für die Weinlese. Der Jahrgang 2026 verspricht hohe Qualität.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa) – Kleine, hochreife und gesunde Trauben mit dicken Häuten: «Rotweine könnten die Gewinner des Jahrgangs werden», sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim.

Ob Rot oder Weiß: «Viel ist schon gelesen – bis auf den Riesling.» Die Lese hatte in diesem Jahr so früh begonnen wie nie zuvor.

Gelesene Trauben haben «Super-Qualtität»

Da auch für die nächsten zwei Wochen kein kräftiger Niederschlag vorausgesagt werde, sei weiterhin mit optimalen Lese-Bedingungen zu rechnen, sagte Büscher. «Was bisher eingeholt wurde, hat eine Super-Qualität.»

Allerdings gebe es sehr große Reife-Unterschiede in den einzelnen Weinbergen. Grund sei die unterschiedliche Wasserversorgung. «Starke Trockenheit hemmt die Reifeentwicklung.» Manche Weinberge bräuchten daher etwas länger bis zur Lesereife.

Rotwein mit viel Aroma und Farbe

Der trockene und heiße Supersommer mit der kräftigen Sonneneinstrahlung sei den roten Trauben wie Spätburgunder besonders zugutegekommen. Diese Weine seien auch international immer stärker gefragt. Kleine Beeren mit vergleichsweise dicken Häuten ließen viel Aroma und Farbe erwarten. Die Trauben seien zudem «sehr gesund und reif.»

Aber auch die südländischen Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, die in Deutschland immer häufiger zu finden seien, profitierten. Trotz des Trends zu leichten Weißweinen wird in Deutschland noch auf rund einem Drittel der Fläche Rotwein angebaut, wie Büscher sagte.

© dpa-infocom, dpa:260905-930-636300/1

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