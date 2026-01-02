Gut behauptet – aber die Herausforderungen bleiben

Die Energieversorgung Mittelrhein ist alles in allem gut durch das nicht einfache Wirtschaftsjahr 2025 gekommen. Vorstandsmitglied Mithun Basu blickt dennoch aktuell vor allem aufgrund staatlicher Vorgaben mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.
Lesezeit 3 Minuten
Der Zugewinn einiger Netze und neuer Kunden, außerdem kommt in einigen Jahren der neue Campus am Firmensitz in Koblenz – die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) kann durchaus optimistisch in die Zukunft schauen. Allerdings stehen auch gewaltige Investitionen an, bei anhaltend undifferenzierter staatlicher Regulierung.