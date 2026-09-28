In Dillingen macht sich der Kanzler ein Bild von der Transformation der Stahlindustrie. In Saarlouis steht die symbolträchtige Ehrung großer Europäer auf dem Programm.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz wird am heutigen Montag zu Terminen im Saarland erwartet. Am Nachmittag besucht der CDU-Politiker dem Kanzleramt zufolge die Dillinger Hütte und nimmt an einer Veranstaltung der Stahl Holding Saar teil. «Dabei hält der Kanzler eine Rede und macht sich ein Bild von der Transformation des Unternehmens», hieß es.

In Dillingen wird auch Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) erwartet. Am frühen Abend nimmt Merz dann im benachbarten Saarlouis an der Einweihung der Helmut-Kohl-Straße und Rue François Mitterrand teil. Auch dort hält der Kanzler dem Vernehmen nach eine Rede.

Aus Sicherheitsgründen hat das Bundesverkehrsministerium von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr um die Besuchsorte eine Verbotszone etwa für Drohnen eingerichtet. Zudem müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Straßensperrungen einrichten.