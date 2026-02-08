Sportlich hat das Jahr 2026 begonnen, die Olympischen Winterspiele finden in Norditalien statt. Im Sommer geht es sportlich weiter bei der Fußball-WM. Dazwischen aber liegt das Ereignis, das unsere Leser am wichtigsten finden: die Landtagswahl.
Politik schlägt Sport: Geht es nach den Lesern unserer Zeitung, wird die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz das voraussichtlich wichtigste Ereignis in diesem Jahr werden – der Urnengang am 22. März landet in einer aktuellen Befragung jedenfalls deutlich vor der Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Winterspielen.