Befragung der Rhein-Zeitung
Politik schlägt Sport: Landtagswahl ist Lesern wichtig
Was bringt das Jahr 2026? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Mehr als 2000 von ihnen haben an unserer Befragung teilgenommen.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Sportlich hat das Jahr 2026 begonnen, die Olympischen Winterspiele finden in Norditalien statt. Im Sommer geht es sportlich weiter bei der Fußball-WM. Dazwischen aber liegt das Ereignis, das unsere Leser am wichtigsten finden: die Landtagswahl.

Politik schlägt Sport: Geht es nach den Lesern unserer Zeitung, wird die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz das voraussichtlich wichtigste Ereignis in diesem Jahr werden – der Urnengang am 22. März landet in einer aktuellen Befragung jedenfalls deutlich vor der Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Winterspielen.

