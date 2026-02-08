Große Spannung beim siebten Anrechtskonzert in Koblenz: Die designierte Chefdirigentin Marzena Diakun zeigt mit Debussy, Ravel und Ibert, wie viel musikalische Klarheit und Energie in ihrer Handschrift steckt.
Lesezeit 3 Minuten
Schon im Vorfeld lag über dem siebten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz eine besondere Spannung. Die laufende Saison des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, die ohne Chefdirigenten auskommt und bewusst auf wechselnde Gastdirigentinnen setzt, gleicht einem Kaleidoskop unterschiedlichster Handschriften.