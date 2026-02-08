Neue Chefdirigentin in Koblenz Marzena Diakun zeigt Profil am Pult Claus Ambrosius 08.02.2026, 14:34 Uhr

i Beim siebten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz war sie noch Gastdirigentin, von kommender Saison an ist sie Chefdirigentin der Rheinischen Philharmonie: Marzena Diakun. Arek Głębocki

Große Spannung beim siebten Anrechtskonzert in Koblenz: Die designierte Chefdirigentin Marzena Diakun zeigt mit Debussy, Ravel und Ibert, wie viel musikalische Klarheit und Energie in ihrer Handschrift steckt.

Schon im Vorfeld lag über dem siebten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz eine besondere Spannung. Die laufende Saison des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie , die ohne Chefdirigenten auskommt und bewusst auf wechselnde Gastdirigentinnen setzt, gleicht einem Kaleidoskop unterschiedlichster Handschriften.







