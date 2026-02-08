Eine Milliardeninvestition am Bundeswehrstandort Koblenz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kürzlich angekündigt. Jetzt liefert sein Ministerium auf Anfrage Details nach. Es geht ums BAAINBw – und ums Bundeswehrzentralkrankenhaus.
Sein unlängst erfolgtes Bekenntnis zum Bundeswehrstandort Koblenz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit einer gewaltigen Summe unterstrichen: Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro in den Standort an Rhein und Mosel kündigte er kürzlich an.