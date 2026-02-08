BAAINBw- und BwZK-Standort 1,1 Milliarden Euro: Was Pistorius für Koblenz plant Tim Kosmetschke 08.02.2026, 06:00 Uhr

i Boris Pistorius kündigte eine Milliardeninvestition am Standort Koblenz an. Sein Ministerium liefert nun Details nach. Daniel Vogl. picture alliance/dpa

Eine Milliardeninvestition am Bundeswehrstandort Koblenz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kürzlich angekündigt. Jetzt liefert sein Ministerium auf Anfrage Details nach. Es geht ums BAAINBw – und ums Bundeswehrzentralkrankenhaus.

Sein unlängst erfolgtes Bekenntnis zum Bundeswehrstandort Koblenz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit einer gewaltigen Summe unterstrichen: Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro in den Standort an Rhein und Mosel kündigte er kürzlich an.







