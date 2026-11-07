Nach der Landtagswahl im März mussten die Grünen in Rheinland-Pfalz von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln. Wie sie sich nun auf einem Parteitag in Bingen inhaltlich aufstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Grünen haben auf einem Parteitag in Bingen einstimmig einen Leitantrag für mehr soziale Gerechtigkeit verabschiedet. 194 Delegierte nahmen nach Angaben des Landesverbands an der Abstimmung teil.

Der Antrag fordert unter anderem ein warmes und gesundes Mittagessen in Kitas und Schulen. Wo Kommunen die Kosten nicht stemmen könnten, soll es nach dem Willen der Grünen Landeszuschüsse geben. Sie sprechen sich zudem für ein kostenloses Deutschlandticket für alle Schülerinnen und Schüler auch in den Sommerferien aus sowie für ein Landesprogramm, um für Familien Spitzen bei den Energiepreisen abzufedern.

«Wir brauchen einen Staat, der Familien den Rücken stärkt, und eine starke soziale Infrastruktur. Deshalb fordern wir einen Schutzschirm für Familien in Rheinland-Pfalz, der dort hilft, wo die Belastungen besonders groß sind», erklärte die Landesvorsitzende Christin Sauer. Während die Bundesregierung bei sozialer Sicherheit und Unterstützung kürzen wolle, dürfe sich die Landesregierung nicht wegducken.