Grüne feiern kräftigen Zuwachs an Mitgliedern

Mit einem Frauen-Trio um Umweltministerin Eder wollen die rheinland-pfälzischen Grünen in den Landtagswahlkampf ziehen. Parteichef Bunjes kann sich eine Fortsetzung der Ampel-Koalition vorstellen.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Grünen verzeichnen einen deutlichen Zuwachs an neuen Mitgliedern. Seit Anfang des Jahres habe es ein Plus von rund 1.100 Sympathisanten auf mehr als 7.800 Mitglieder gegeben, berichtete Parteichef Paul Bunjes in Mainz.

Den Rückenwind wollen die Grünen auch für die Landtagswahl im nächsten Jahr mitnehmen: Ein zweistelliges Ergebnis und mindestens zehn Abgeordnete im neuen Landtag strebe man nach der Abstimmung im März 2026 an, sagte der Landesvorsitzende. Er könne sich dann auch eine Fortsetzung der Ampel-Koalition im Land vorstellen.

Eder, Schellhammer und Binz auf den Spitzenplätzen

Die Landesliste zur Landtagswahl soll Umweltministerin Katrin Eder als Spitzenkandidatin anführen. Auf den Plätzen zwei und drei kandidieren Landtagsfraktionschefin Pia Schellhammer und Integrationsministerin Katharina Binz. Bislang gebe es keine Gegenkandidaturen für die Abstimmung dieser drei Spitzenplätze auf der Landesdelegiertenversammlung am Samstag in Idar-Oberstein, sagte Bunjes.

Bis zu 60 Plätze könnte die Landesliste betragen. Am Samstag wird auch der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak zu den rund 300 Delegierten sprechen. Am zweiten Tag der Delegiertenversammlung ist eine Rede der stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Bundestag, Misbah Khan, zu erwarten.

Grüne auf Platz drei bei Landtagswahl 2021

Bei der Landtagswahl im Jahr 2021 hatten die Grünen ein Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen erzielt. Das war das zweitbeste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Nach der SPD und der CDU landeten die Grünen damit auf Platz drei. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr erzielten die Grünen in Rheinland-Pfalz ein Ergebnis von 10,3 Prozent der Stimmen.