Urteil am Landgericht Großvater verging sich an Enkelkindern 22.01.2025, 17:54 Uhr

i Ein 77-Jähriger ist am Landgericht Koblenz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 83 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Philipp Znidar/dpa

Zwei Brüder wurden von ihrem eigenen Opa sexuell missbraucht. Weil der dies aber strikt leugnete, glaubte auch die Oma ihren Enkeln nicht. Nun aber gibt es ein Urteil gegen den 77-Jährigen.

Ein 77-Jähriger hat sich an seinen zwei Enkeln vergangen. Besonders einen der Brüder traf es dabei immer wieder. Die Taten räumte der 77-Jährige am Koblenzer Landgericht ein. Die insgesamt 83 angeklagten Vorfälle ereigneten sich von 2011 bis 2017 unter anderem in einer Stadt im Westerwaldkreis.

