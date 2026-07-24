Der Eifelturm muss gehen Großer Mann, kurze Amtszeit: Wer ist Patrick Schnieder? Timea Heising 24.07.2026, 19:30 Uhr

i Patrick Schnieder (CDU) Michael Ukas/dpa

Nach 14 Monaten muss Verkehrsminister Patrick Schnieder gehen. Friedrich Merz will ihn im Zuge einer Kabinettsumbildung ersetzen. Doch wer ist der Mann aus der Eifel abseits seiner Politik?

Am Freitagmorgen kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz eine größere Kabinettsumbildung an, in deren Folge auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder seinen Posten räumen muss. Offenbar gibt es Unzufriedenheit über dessen Umgang mit der Sanierung der Bahn und dem Sondervermögen für die Infrastruktur.







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