Die Löscharbeiten einer Anlage in Mainz dauern die Nacht über an. Über 50 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, entwickelte sich das Feuer in der Nacht zu Mittwoch in einer Anlage auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Mainz. Ein Sperrmüllschredder brannte komplett aus.

Die Löscharbeiten dauerten bis 4 Uhr an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ein Übergreifen auf weitere Lagerhallen konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden. Zwischenzeitlich waren über 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Verletzte durch den Brand gab es keine. Die Anlage wurde zum größten Teil zerstört, über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ursache des Brands wird von der Polizei ermittelt.