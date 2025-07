Rund 124.000 Kinder und Jugendliche starten am Freitag in die Sommerferien. Für einige von ihnen beginnt mit der Zeugnisübergabe ein neuer Lebensabschnitt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ausspannen, Urlaub, Sommerferien: Für rund 124.000 Schülerinnen und Schüler beginnen im Saarland am Freitag die großen Ferien. Darunter sind rund 97.00 Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden Schulen, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilt. Für sie ist nun bis zum 15. August schulfrei angesagt.

Mit dem Ende des Schuljahrs geht es für voraussichtlich rund 19.300 junge Erwachsene in einen neuen Lebensabschnitt. Sie erhalten nicht nur ein normales Zeugnis, sondern ihr Abschlusszeugnis an einer allgemeinbildenden oder einer beruflichen Schule.

Ferientermine wechseln

Neben dem Saarland starten am Freitag auch Hessen und Rheinland-Pfalz in die Sommerferien. Bereits am vergangenen Freitag waren die Schülerinnen und Schüler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Erste in Deutschland in die großen Ferien gestartet. Die Termine der Sommerferien wechseln jedes Jahr zwischen 14 der insgesamt 16 Bundesländer. Das stimmen die Länder miteinander ab.