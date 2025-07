Großbrand mit starker Rauchentwicklung in Saarbrücken

In Saarbrücken brennt eine Lagerhalle. Die Bevölkerung wird gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine Lagerhalle in Saarbrücken-Eschringen steht in Brand. Wie die Polizei mitteilte, sind Einsatzkräfte der Feuerwehr aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Demnach kommt es in den Stadtteilen Eschringen und Fechingen zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung soll Türen und Fenster geschlossen halten.