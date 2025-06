Kottenheim/Koblenz (dpa/lrs) - Ein Feuer in einer Firmenhalle in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Verletzt wurde niemand bei dem Brand, bei dem auch mehrere Gasflaschen in dem Gebäude in einem Gewerbegebiet explodierten.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Vordereifel brach das Feuer gegen 5.30 Uhr in der Lagerhalle für Industriebedarf aus. Etwa zwei Stunden später hieß es, der Brand sei unter Kontrolle. Die Flammen zerstörten laut der Polizei in Koblenz das Gebäude vollständig.

Große Rauchsäule

Rund 150 Feuerwehrleute waren vor Ort, auch mit Hilfe von Baggern wurden Glutnester bekämpft. Über der Halle mit angrenzendem Bürogebäude stand eine große dunkle Rauchsäule. Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Zum Einsatz kam auch Löschschaum. Kontaminiertes Löschwasser sei über die Kanalisation in den Fluss Nette gelangt. Mit weiteren Maßnahmen sei versucht worden, den Schaden dort in Grenzen zu halten.

Die Ursache des Brandes war zunächst noch völlig unklar, Ermittlungen sollen mehr Klarheit bringen.