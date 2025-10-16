In Koblenz kämpfen Einsatzkräfte gegen einen Großbrand. Die Feuerwehr bringt die Flammen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.

Koblenz (dpa) – In Koblenz ist am Abend ein größeres Feuer in einem Gebäude im Industriegebiet ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand im Stadtteil Bubenheim gegen 21.00 Uhr gemeldet worden. Rund 100 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

Das Feuer wird unter anderem von zwei Seiten über Drehleitern bekämpft. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin war der Brand am späten Abend unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern jedoch an.

Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Eine zwischenzeitlich ausgesprochene Warnung wegen Rauch- und Gasentwicklung wurde wieder aufgehoben. Der Brandort liegt den Angaben nach direkt an der Bundesstraße 9. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.